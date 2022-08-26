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В России стартовал осенний этап туристического кешбэка

25 августа в России стартовал осенний этап туристического кешбэка. Приобрести тур или оплатить проживание в отеле с возвратом средств можно до 10 сентября включительно, отправиться в поездку – с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курская обл.

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Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «МИР». На нее автоматически вернется 20% от стоимости тура или проживания в отеле, максимум – 20 тыс. рублей. Главное нововведение осеннего этапа – повышенный кешбэк до 40 тыс. рублей на пребывание в отелях и санаториях Дальнего Востока, которые включены в программу.

В программе зарегистрировано 5 предложений по отдыху в Курской области. Туроператоры региона также готовы помочь в приобретении поездок с кешбэком по стране.
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