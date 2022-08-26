В России стартовал осенний этап туристического кешбэка

25 августа в России стартовал осенний этап туристического кешбэка. Приобрести тур или оплатить проживание в отеле с возвратом средств можно до 10 сентября включительно, отправиться в поездку – с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.

Фото из официальной группы ВК Администрации Курская обл.