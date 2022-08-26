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Здание бара "Старый клён" снесут

Речь о сносе здания некогда популярного питейного заведения "Старый клён" впервые зашла пару лет назад. 
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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С тех пор вокруг объекта шли многочисленные споры. Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: сегодня первый заместитель губернатора- председатель Правительства Курской области Алексей Смирнов сообщил, что территория выкуплена, в ближайшее время начнутся работы по демонтажу.

Руководитель регионального комитета по физической культуре и спорту Алексей Петухов рассказал подробности. Предполагается, что к 10 сентября здание освободят, установят вокруг ограждение для последующего сноса постройки и благоустройства территории.
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