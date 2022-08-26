За три дня в Курске зарегистрировано 17 случаев возгорания травы и мусора

За три прошедших дня в областном центре было зарегистрировано 17 случаев возгорания травы и мусора.

Управление по делам ГО и ЧС города обращается к курянам и напоминает: в Курске действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разведение костров, сжигание мусора и порубочных остатков.Также в областном центре сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Отсутствие дождей, сухая трава и сильный ветер — все это позволяет огню распространяться быстро на большие площади. Спасатели в очередной раз обращаются к жителям с просьбой, соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать траву и мусор.В случае если возгорания избежать не удалось и пожар начался, незамедлительно обращайтесь по номеру 112.