За три дня в Курске зарегистрировано 17 случаев возгорания травы и мусора
За три прошедших дня в областном центре было зарегистрировано 17 случаев возгорания травы и мусора.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Также в областном центре сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Отсутствие дождей, сухая трава и сильный ветер — все это позволяет огню распространяться быстро на большие площади. Спасатели в очередной раз обращаются к жителям с просьбой, соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать траву и мусор.
В случае если возгорания избежать не удалось и пожар начался, незамедлительно обращайтесь по номеру 112.