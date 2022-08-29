Рыльск отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

30 августа – день для рылян особый.

В этот день 68 лет назад после победоносного завершения Курской битвы Советская армия освободила город Рыльск от немецко-фашистских захватчиков.Оккупация продолжалась двадцать три месяца. Бойцы партизанских отрядов, созданных на территории района, поддерживаемые населением, в ходе боевых действий наносили большой урон живой силе и технике противника.Сегодня жители Рыльского района будут чествовать ветеранов, которые своим воинским подвигом, самоотверженностью и героизмом завоевали Великую Победу.Для древнего города это двойной праздник – в этом году ему исполнилось 870 лет.