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Рыльск отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

30 августа – день для рылян особый.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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В этот день 68 лет назад после победоносного завершения Курской битвы Советская армия освободила город Рыльск от немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация продолжалась двадцать три месяца. Бойцы партизанских отрядов, созданных на территории района, поддерживаемые населением, в ходе боевых действий наносили большой урон живой силе и технике противника.

Сегодня жители Рыльского района будут чествовать ветеранов, которые своим воинским подвигом, самоотверженностью и героизмом завоевали Великую Победу.

Для древнего города это двойной праздник – в этом году ему исполнилось 870 лет.
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