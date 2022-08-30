Сегодня стартовал отбор в Лицей Академии Яндекса
31 августа стартовал отбор в Лицей Академии Яндекса.
Принять участие в данном проекте могут учеников 8-х и 9-х классов. Курс обучения бесплатный, рассчитан на 2 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
В Курске действуют 3 площадки, на которых можно проходить обучение: Юго-Западный государственный университет, Курский государственный университет, школа №60 Курска (IT-Куб).
Чтобы стать лицеистом, нужно пройти конкурсный отбор. Первый этап – онлайн-тестирование (31 августа – 10 сентября).
Подробнее узнать об условиях отбора и пройти тестирование можно на сайте проекта https://academy.yandex.ru/lyceum/ и в региональном сообществе проекта.