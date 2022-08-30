Сегодня стартовал отбор в Лицей Академии Яндекса

31 августа стартовал отбор в Лицей Академии Яндекса.

Это бесплатный образовательный проект для школьников, которые хотят научиться программировать на языке Python. По окончании полного курса обучения школьники будут иметь навыки, достаточные для работы младшим разработчиком или стажёром.Принять участие в данном проекте могут учеников 8-х и 9-х классов. Курс обучения бесплатный, рассчитан на 2 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю.В Курске действуют 3 площадки, на которых можно проходить обучение: Юго-Западный государственный университет, Курский государственный университет, школа №60 Курска (IT-Куб).Чтобы стать лицеистом, нужно пройти конкурсный отбор. Первый этап – онлайн-тестирование (31 августа – 10 сентября).Подробнее узнать об условиях отбора и пройти тестирование можно на сайте проекта https://academy.yandex.ru/lyceum/ и в региональном сообществе проекта.