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Курск переходит на электронные медицинские карты

В Курской областной больнице  медработников учат пользоваться электронными картами. 

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До октября планируется обучить около трех тысяч врачей, медсестер, медицинских регистраторов и системных администраторов. Цифровизация затронет весь регион, чтобы куряне, живущие даже в самых отдаленных уголках Курской области, могли проконсультироваться с узкопрофильными специалистами и получить лечение в короткие сроки.

Как пишет «Телекомпания ТАКТ»: основная цель этой программы национального проекта заключается в том, чтобы постепенно перейти на цифру, на цифровое здравоохранение, электронный документооборот.  

Единая электронная карта пациента начнет работать в начале 2023 года. К программе уже подключили лабораторную систему, также развивается телемедицинская консультация.  Окончательно внедрить программу во все медучреждения региона планируется в 2024 году.
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