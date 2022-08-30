Курск переходит на электронные медицинские карты
В Курской областной больнице медработников учат пользоваться электронными картами.
Как пишет «Телекомпания ТАКТ»: основная цель этой программы национального проекта заключается в том, чтобы постепенно перейти на цифру, на цифровое здравоохранение, электронный документооборот.
Единая электронная карта пациента начнет работать в начале 2023 года. К программе уже подключили лабораторную систему, также развивается телемедицинская консультация. Окончательно внедрить программу во все медучреждения региона планируется в 2024 году.