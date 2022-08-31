В Курске пройдут мероприятия посвященные Дню знаний

Учреждения культуры подготовили мероприятия, посвященные Дню знаний.

Благотворительные кинопоказы пройдут в центрах досуга.11:00 — х/ф «Незнайка на луне», центр досуга "Родина«(ул. Менделеева, 31) 12:00 — х/ф «Маленький воин», центр досуга "Юность«(К. Маркса, 5) 14:00 — сборник «Ералаш», центр досуга «Ассоль» (ул. Малышева 2/23А)В парке имени Константина Рокоссовского в 15.00 состоится праздник «Поиск ключей к сундуку знаний». Его организатор — центр народного творчества «Русь».На открытой площадке детской школы искусств № 6 состоится праздничная программа «Здравствуй, музыкальная страна!».В 17.00 пройдет праздничная программа «Школьная пора» у площади центра «Лира» В 19:00 на детской площадке за центром досуга «Родина» курян ждет праздничная программа «Учение- всем делам начало», а затем благотворительный кинопоказ фильма «Энканто».