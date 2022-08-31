3 сентября в Курске состоится Международный исторический диктант

Исторический диктант пройдет на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы».

Целью данного проекта является сохранение памяти о Великой Отечественной войне и повышение исторической грамотности. В Курской области мероприятие пройдет на 135 площадках.Принять участие в диктанте могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении «Диктант Победы», где можно будет узнать адрес ближайшей площадки, после чего 3 сентября в 12:00 прийти на мероприятие и выполнить тест из 25 вопросов. Результаты разместят в личном кабинете участника на сайте диктантпобеды.рф. #память #история