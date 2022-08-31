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Лента новостей / В регионе

3 сентября в Курске состоится Международный исторический диктант

Исторический диктант пройдет на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Целью данного проекта является сохранение памяти о Великой Отечественной войне и повышение исторической грамотности. В Курской области мероприятие пройдет на 135 площадках.

Принять участие в диктанте могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении «Диктант Победы», где можно будет узнать адрес ближайшей площадки, после чего 3 сентября в 12:00 прийти на мероприятие и выполнить тест из 25 вопросов. Результаты разместят в личном кабинете участника на сайте диктантпобеды.рф. #память #история
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