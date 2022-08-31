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В Курской области действует льготное ипотечное кредитование

В Курской области действует региональная программа льготного ипотечного кредитования.

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По ней улучшить свои жилищные условия могут представители 9 категорий граждан, в их числе инвалиды, работники бюджетной сферы, многодетные и молодые семьи,. Количество категорий предлагается расширить, об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Роман Денисов.

«Нам нужно поддержать работников здравоохранения и образования, сотрудников IT-сферы, дать им возможность получать льготную ипотеку как для строительства жилья, так и для покупки квартир в новостройках. Будем прорабатывать и вопрос строительства жилых помещений для молодых специалистов в сфере образования и медицины в сельской местности. На муниципальном уровне тоже есть программы, нацеленные на доступное приобретение жилья для специалистов, но пока они работают недостаточно эффективно», – отметил Роман Юрьевич.

 В комитетах здравоохранения и образования Курской области рассчитают потребность своих специалистов в жилье, обозначат условия и программы, по которым сейчас предоставляются льготы.
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