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Для курских школьников действует льготный проезд

Для льготного проезда курским школьникам нужно оформить Карту учащегося.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Такой картой уже пользуются почти 16 тысяч курских школьников.
Карта выдаёт и обслуживает Информационным центром «Регион-Курск». Учащиеся получают проездные один раз в 3 года и продлевают ежегодно в месяц приобретения. Использование льготного билета - бесплатное, количество поездок не ограничено.

Оформить карту для бесплатного проезда в общественном транспорте города можно через учебное учреждение или сделать это самостоятельно. Для этого необходимы справка из школы, свидетельство о рождении, если школьнику еще не исполнилось 14 лет, или паспорт гражданина РФ.

Карта действительна только в пассажирском транспорте общего пользования города Курска. С правилами льготного проезда можно ознакомиться на сайте http://www.reg-kursk.ru/
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