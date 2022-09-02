Для курских школьников действует льготный проезд

Для льготного проезда курским школьникам нужно оформить Карту учащегося.

Такой картой уже пользуются почти 16 тысяч курских школьников.Карта выдаёт и обслуживает Информационным центром «Регион-Курск». Учащиеся получают проездные один раз в 3 года и продлевают ежегодно в месяц приобретения. Использование льготного билета - бесплатное, количество поездок не ограничено.Оформить карту для бесплатного проезда в общественном транспорте города можно через учебное учреждение или сделать это самостоятельно. Для этого необходимы справка из школы, свидетельство о рождении, если школьнику еще не исполнилось 14 лет, или паспорт гражданина РФ.Карта действительна только в пассажирском транспорте общего пользования города Курска. С правилами льготного проезда можно ознакомиться на сайте http://www.reg-kursk.ru/