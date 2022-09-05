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Лента новостей / В регионе

В Курске состоится первая осенняя ярмарка

Первая в этом году осенняя ярмарка состоится 24 сентября.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Торговля пройдет на 6 площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и ул. Менделеева перед кинотеатром «Родина».

Жители города смогут приобрести зерно, мясо, плодоовощную продукцию и многое другое непосредственно у производителей. Ярмарки будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Продукция животного происхождения должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Владелец должен быть зарегистрирован в системе «Меркурий» – таким образом будет обеспечена безопасность продукции.
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