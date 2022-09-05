«Утиный остров» приводят в порядок

В Курске приводят в порядок «Утиный остров».

Идет расчистка реки Тускарь на участке от автодорожного моста через реку Тускарь по ул. Малых до впадения реки Кур.Экскаватором русло реки освобождают от донных отложений и водной растительности. Собранный грунт и водоросли вывезут на полигон. Берег реки отсыпают песчаным грунтом, в дальнейшем он будет благоустроен и закреплен при помощи геосот.После завершения этих работ комитет природных ресурсов Курской области планирует приступить к реализации проекта по расчистке реки Тускарь на отрезке от гидроузла Курского водохранилища до впадения в реку Сейм.