  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Утиный остров» приводят в порядок

В Курске приводят в порядок «Утиный остров».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Идет расчистка реки Тускарь на участке от автодорожного моста через реку Тускарь по ул. Малых до впадения реки Кур.

Экскаватором русло реки освобождают от донных отложений и водной растительности. Собранный грунт и водоросли вывезут на полигон. Берег реки отсыпают песчаным грунтом, в дальнейшем он будет благоустроен и закреплен при помощи геосот.

После завершения этих работ комитет природных ресурсов Курской области планирует приступить к реализации проекта по расчистке реки Тускарь на отрезке от гидроузла Курского водохранилища до впадения в реку Сейм.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске открылась горячая линия по вопросам питания в школах

Ряд улиц Сеймского округа останется без газа

В Курске состоится первая осенняя ярмарка

Для курских школьников действует льготный проезд

На «Боевой даче» пройдет фестиваль финансовой грамотности

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске