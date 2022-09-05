Ряд улиц Сеймского округа останется без газа
Об этом сообщает отделение Газпром межрегионгаз и газораспределение.
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"
Временное прекращение подачи газа пройдепо на улицах:
Ерёмина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Моковские пер., Моковская, 1-й, 2-й Моковский пр-зд, Тракторная, Энгельса пер., Сумская, Пигорева, Ольшанского, Комарова, Малышева, Конорева, Дейнеки, Заводская, Энгельса, 86, 88, 90, 136, 138, 138-а; 3-я Песковская, 2-й, 3-й Шоссейный пер., Литовская, 16, 109-а, 109-б; ул. Пионеров, 17, 52-г; ул. Дружининская, 7-а; СНТ «Моква», 2, 3, 4, 5, 6, 9, 23, 278, 280, 291, 504, 506, 513