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Ряд улиц Сеймского округа останется без газа

Об этом сообщает отделение Газпром межрегионгаз и газораспределение.
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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7 сентября  с  9-00   час.   до  20-00    час. будет прекращена подача газа   потребителям Сеймского округа г. Курска. Причиной отключения послужатнеотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления.

Временное прекращение подачи газа пройдепо на улицах:

Ерёмина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Моковские пер., Моковская, 1-й, 2-й Моковский пр-зд, Тракторная, Энгельса пер., Сумская, Пигорева, Ольшанского, Комарова, Малышева, Конорева, Дейнеки, Заводская, Энгельса, 86, 88, 90, 136, 138, 138-а; 3-я Песковская, 2-й, 3-й Шоссейный пер., Литовская, 16, 109-а, 109-б; ул. Пионеров, 17, 52-г; ул. Дружининская, 7-а; СНТ «Моква», 2, 3, 4, 5, 6, 9, 23, 278, 280, 291, 504, 506, 513
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