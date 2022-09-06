На «Боевой даче» пройдет семейный фестиваль «ФинФест46»

10 сентября с 11:00 до 16:00 в парке «Боева дача» пройдет семейный финансовый фестиваль «ФинФест46».

Организаторами подготовлено множество тематических локаций: игры, конкурсы, детские спектакли «Муха-Цокотуха» и «Путешествие в страну финансов», интерактивы, мастер-классы, открытый чемпионат по счету в уме, выставки, образовательные площадки, библиомобиль и кинотеатр под открытым небом.Активные участники фестиваля получат «рубльфест», который можно будет обменять на фуд-корте на 3 предложенных варианта меню. Самым юным гостям праздника подарят финансовые словари.Программа мероприятия и вся актуальная информация публикуется в официальной группе комитета финансов Курской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/finkurskadm.