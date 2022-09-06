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Лента новостей / В регионе

В Курской области продлен «жёлтый» уровень террористической опасности

«Жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области сохранится ещё на 15 дней.

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 Такое решение принято в связи со сложной обстановкой в сопредельном государстве. Курянам рекомендуют сохранять бдительность и быть внимательными к окружающей обстановке, сообщать о незнакомых и подозрительных предметах, беспилотных летательных аппаратах в небе. В период  действия «жёлтого» уровня террористической опасности службы и ведомства несут усиленное дежурство по обеспечению безопасности жителей региона.
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