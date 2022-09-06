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Лента новостей / В регионе

Учителей из школ приграничных населённых пунктов могут перевести на дистанционную работу

Директора школ приграничных населённых пунктов могут перевести учителей на дистанционную работу.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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В связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности 16 школ и 7 филиалов в приграничных населённых пунктах Курской области с 1 сентября переведены на дистанционный формат обучения.

В этом случае согласно федеральному закону местом осуществления образовательной деятельности является школа или её филиал, то есть педагоги ведут уроки из своих кабинетов.

Однако для обеспечения безопасности руководители школ и филиалов вправе перевести на дистанционный формат работы и учителей. Письмо с разъяснениями региональный комитет образования и науки направил в администрации районов.
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