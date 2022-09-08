Учителей из школ приграничных населённых пунктов могут перевести на дистанционную работу

Директора школ приграничных населённых пунктов могут перевести учителей на дистанционную работу.

В связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности 16 школ и 7 филиалов в приграничных населённых пунктах Курской области с 1 сентября переведены на дистанционный формат обучения.В этом случае согласно федеральному закону местом осуществления образовательной деятельности является школа или её филиал, то есть педагоги ведут уроки из своих кабинетов.Однако для обеспечения безопасности руководители школ и филиалов вправе перевести на дистанционный формат работы и учителей. Письмо с разъяснениями региональный комитет образования и науки направил в администрации районов.