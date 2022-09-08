Учителей из школ приграничных населённых пунктов могут перевести на дистанционную работу
Директора школ приграничных населённых пунктов могут перевести учителей на дистанционную работу.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
В этом случае согласно федеральному закону местом осуществления образовательной деятельности является школа или её филиал, то есть педагоги ведут уроки из своих кабинетов.
Однако для обеспечения безопасности руководители школ и филиалов вправе перевести на дистанционный формат работы и учителей. Письмо с разъяснениями региональный комитет образования и науки направил в администрации районов.