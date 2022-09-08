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Ущерб от телефонных аферистов составил миллион рублей

Жертвами мошенников стали 36-летний и 39-летний куряне. 
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Аферисты действовали по одной схеме, представлялись сотрудниками правоохранительных служб и сообщил о недобросовестных сотрудниках банка, которые оформили на них кредит.  

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: попутно, курянам предложили  взять на условиях полной конфиденциальности настоящий займ в банке, и перевести средства на «безопасный счет. Разумеется, ради успешного расследования преступления.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают участников преступной схемы и их местонахождение, а также обращают внимание жителей региона, что несанкционированные транзакции, безопасные счета, аннулирование кредита – это самые распространенные мошеннические уловки.
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