Ущерб от телефонных аферистов составил миллион рублей
Жертвами мошенников стали 36-летний и 39-летний куряне.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: попутно, курянам предложили взять на условиях полной конфиденциальности настоящий займ в банке, и перевести средства на «безопасный счет. Разумеется, ради успешного расследования преступления.
По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают участников преступной схемы и их местонахождение, а также обращают внимание жителей региона, что несанкционированные транзакции, безопасные счета, аннулирование кредита – это самые распространенные мошеннические уловки.