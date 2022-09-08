На аэровокзале завершили ремонт диспетчерской вышки

Завершен ремонт диспетчерской вышки здания курского аэровокзала.

Полностью смонтирован металлический каркас новой площадки, завершена облицовка фасадной части вышки навесными вентилируемыми панелями.Внутри аэровокзала ремонт продолжается. Подрядчик приступил к укладке плитки в накопителе, разводке труб от стояков под сантехническое оборудование и установке инсталляций. Ведутся монтаж электропроводки в подвале и прокладка сетей связи.Штукатурные и гипсокартонные работы продолжаются в полном объеме, начата шпатлевка стен. Закончен демонтаж помещений в левом крыле 3-го этажа. На 2-м этаже установлены встроенные в пол конвекторы. Параллельно ведется капитальный ремонт кровли здания аэровокзала.