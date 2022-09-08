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На аэровокзале завершили ремонт диспетчерской вышки

Завершен ремонт диспетчерской вышки здания курского аэровокзала.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Полностью смонтирован металлический каркас новой площадки, завершена облицовка фасадной части вышки навесными вентилируемыми панелями.

Внутри аэровокзала ремонт продолжается. Подрядчик приступил к укладке плитки в накопителе, разводке труб от стояков под сантехническое оборудование и установке инсталляций. Ведутся монтаж электропроводки в подвале и прокладка сетей связи.

Штукатурные и гипсокартонные работы продолжаются в полном объеме, начата шпатлевка стен. Закончен демонтаж помещений в левом крыле 3-го этажа. На 2-м этаже установлены встроенные в пол конвекторы. Параллельно ведется капитальный ремонт кровли здания аэровокзала.
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