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Лента новостей / В регионе

Парку имени 1 Мая планируют вернуть дореволюционный вид

Курский Центр компетенций представил концепцию благоустройства Первомайского парка в областном центре.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: предполагается, что его трансформируют в городской сад. Здесь не будет детских каруселей, зато планируют оборудовать две больших смотровых площадки с видом на Стрелецкую слободу.

Авторы проекта отмечают, что перед составлением проекта изучали старинные фотографии Курска и ориентировались на историю этого места отдыха. Одной из основных они считают сохранение духа дореволюционного пространства, воссоздание атмосферы интеллектуального отдыха.
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