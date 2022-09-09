«Телекомпания «ТАКТ»: предполагается, что его трансформируют в городской сад. Здесь не будет детских каруселей, зато планируют оборудовать две больших смотровых площадки с видом на Стрелецкую слободу.Как пишет
Авторы проекта отмечают, что перед составлением проекта изучали старинные фотографии Курска и ориентировались на историю этого места отдыха. Одной из основных они считают сохранение духа дореволюционного пространства, воссоздание атмосферы интеллектуального отдыха.
Парку имени 1 Мая планируют вернуть дореволюционный вид
Курский Центр компетенций представил концепцию благоустройства Первомайского парка в областном центре.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"