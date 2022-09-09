  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

196 курских рекламодателей поставили на автодозвон

В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений. 
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

Читайте также

Данная система работает с июня 2020 года. На сегодняшний день к ней подключены 196 абонентов.

Телефонные звонки с просьбами об исключении из списка абонентов автоинформирования постоянно поступают в отдел наружной рекламы комитета архитектуры и градостроительства. В настоящий момент от системы отключено 13 абонентов.

Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки объявлений.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Парку имени 1 Мая планируют вернуть дореволюционный вид

Парку имени 1 Мая планируют вернуть дореволюционный вид

На аэровокзале завершили ремонт диспетчерской вышки

В Глушковском районе строят дом для детей-сирот

В Курске программа «Пушкинская карта» продолжает работу

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске