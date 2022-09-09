196 курских рекламодателей поставили на автодозвон

В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений.

Данная система работает с июня 2020 года. На сегодняшний день к ней подключены 196 абонентов.Телефонные звонки с просьбами об исключении из списка абонентов автоинформирования постоянно поступают в отдел наружной рекламы комитета архитектуры и градостроительства. В настоящий момент от системы отключено 13 абонентов.Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки объявлений.