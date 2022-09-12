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Лента новостей / В регионе

Озвучены предварительные итоги выборов

Предварительные результаты выборов озвучил мэр Курска Игорь Куцак.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Явка составила - 24%, более 81 тысячи избирателей.

На выборах присутствовали 934 общественных наблюдателя.

Предварительно 34 депутатских мандата распределились следующим образом:
По 17 избирательным округам "Единая Россия" получила все 17 мандатов.

По единому избирательному округу - 10 мандатов у Единой России, 2 - у КПРФ, 2 - у ЛДПР. По одному мандату у партий Справедливая Россия, Новые люди и Партии пенсионеров.
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