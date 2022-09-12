Озвучены предварительные итоги выборов
Предварительные результаты выборов озвучил мэр Курска Игорь Куцак.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"
На выборах присутствовали 934 общественных наблюдателя.
Предварительно 34 депутатских мандата распределились следующим образом:
По 17 избирательным округам "Единая Россия" получила все 17 мандатов.
По единому избирательному округу - 10 мандатов у Единой России, 2 - у КПРФ, 2 - у ЛДПР. По одному мандату у партий Справедливая Россия, Новые люди и Партии пенсионеров.