Озвучены предварительные итоги выборов

Предварительные результаты выборов озвучил мэр Курска Игорь Куцак.

Явка составила - 24%, более 81 тысячи избирателей.На выборах присутствовали 934 общественных наблюдателя.Предварительно 34 депутатских мандата распределились следующим образом:По 17 избирательным округам "Единая Россия" получила все 17 мандатов.По единому избирательному округу - 10 мандатов у Единой России, 2 - у КПРФ, 2 - у ЛДПР. По одному мандату у партий Справедливая Россия, Новые люди и Партии пенсионеров.