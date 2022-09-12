В Курске 14 сентября откроется фестиваль «Дни белорусского кино»

Фестиваль организован в рамках сотрудничества Республики Беларусь с Курской областью.

Курский кинофонд, в период с 14 по 16 сентября, покажет избранные художественные и документальные фильмы, а также анимационную программу производства Национальной киностудии «Беларусьфильм».14 сентября в 19.00 состоится показ военно-исторической драмы «Судьба диверсанта» (16+).15 сентября в 14.00 пройдёт показ программы документальных фильмов:«Стрела» (12+), «Спадчына» (12+).16 сентября в 13.30 представят анимационную программу: «Тошка и его друзья» (0+) и «Звезды 7-ого неба» (0+).Фестивальные показы пройдут в КТЦ «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина) по адресу: улица Дзержинского, 51.Вход свободный, по приглашениям. Пригласительные билеты можно взять в кассах КТЦ «Звёздный» и драматического театра им. А. С. Пушкина.