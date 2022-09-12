В Курске 14 сентября откроется фестиваль «Дни белорусского кино»
Фестиваль организован в рамках сотрудничества Республики Беларусь с Курской областью.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
14 сентября в 19.00 состоится показ военно-исторической драмы «Судьба диверсанта» (16+).
15 сентября в 14.00 пройдёт показ программы документальных фильмов:
«Стрела» (12+), «Спадчына» (12+).
16 сентября в 13.30 представят анимационную программу: «Тошка и его друзья» (0+) и «Звезды 7-ого неба» (0+).
Фестивальные показы пройдут в КТЦ «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина) по адресу: улица Дзержинского, 51.
Вход свободный, по приглашениям. Пригласительные билеты можно взять в кассах КТЦ «Звёздный» и драматического театра им. А. С. Пушкина.