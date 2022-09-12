  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске 14 сентября откроется фестиваль «Дни белорусского кино»

Фестиваль организован в рамках сотрудничества Республики Беларусь с Курской областью.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

Читайте также

 Курский кинофонд, в период с 14 по 16 сентября, покажет избранные художественные и документальные фильмы, а также анимационную программу производства Национальной киностудии «Беларусьфильм».

14 сентября в 19.00 состоится показ военно-исторической драмы «Судьба диверсанта» (16+).

15 сентября в 14.00 пройдёт показ программы документальных фильмов:
«Стрела» (12+), «Спадчына» (12+).

16 сентября в 13.30 представят анимационную программу: «Тошка и его друзья» (0+) и «Звезды 7-ого неба» (0+).

Фестивальные показы пройдут в КТЦ «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина) по адресу: улица Дзержинского, 51.
Вход свободный, по приглашениям. Пригласительные билеты можно взять в кассах КТЦ «Звёздный» и драматического театра им. А. С. Пушкина.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В регионе могут построить комплекс по обработке и утилизации отходов

Озвучены предварительные итоги выборов

Озвучены предварительные итоги выборов

196 курских рекламодателей поставили на автодозвон

Парку имени 1 Мая планируют вернуть дореволюционный вид

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске