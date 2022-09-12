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Лента новостей / В регионе

В регионе могут построить комплекс по обработке и утилизации отходов

 К обсуждению в режиме ВКС присоединились главы субъектов, в том числе губернатор Курской области.

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Роман Старовойт рассказал о планах повышения эффективности переработки мусора. В том числе, в регионе может быть построен комплекс по обработке и утилизации отходов.

«Инициатива поступила 8 сентября. Если будет заключена концессия, в регионе будет возведен автоматизированный комплекс мощностью 150 тысяч тонн в год. Таким образом, мы выполним все показатели федерального проекта. Подобный проект инвестор уже реализовал в Белгородской области, рассчитываем учесть опыт соседей», – рассказал глава региона.

К 2030 году в Курской области планируется создать несколько профильных предприятий по переработке и утилизации мусора.
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