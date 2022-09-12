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Лента новостей / В регионе

В Курской области будет оказываться бесплатная юридическая помощь семьям с детьми

Детский омбудсмен в Курской области и общественная организация «Человек и Закон» будут оказывать бесплатную юридическую помощь семьям с детьми.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Соглашение о сотрудничестве подписали Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова и председатель регионального отделения правозащитного союза Александр Терновцов.

Благодаря этому договору бесплатную юридическую помощь смогут получать семьи с детьми, одинокие родители, дети-сироты. Правовое просвещение позволит курянам защищать свои права и законные интересы.

В рамках сотрудничества стороны будут проводить конференции, лекции, семинары, круглые столы и другие мероприятия.
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