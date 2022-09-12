В Курской области будет оказываться бесплатная юридическая помощь семьям с детьми
Детский омбудсмен в Курской области и общественная организация «Человек и Закон» будут оказывать бесплатную юридическую помощь семьям с детьми.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
Благодаря этому договору бесплатную юридическую помощь смогут получать семьи с детьми, одинокие родители, дети-сироты. Правовое просвещение позволит курянам защищать свои права и законные интересы.
В рамках сотрудничества стороны будут проводить конференции, лекции, семинары, круглые столы и другие мероприятия.