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В Курске состоится традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета

16 сентября в 10.00 будет дан старт традиционной осенней легкоатлетической эстафете.


 
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Это одно из самых массовых городских спортивных мероприятий, в котором принимают участие команды школ, средних специальных и высших учебных заведений Курска.

Маршрут эстафеты пройдет в парке «Боева дача». Первыми на старт выйдут школьники. После финиша школьных коллективов в соревнования вступают спортсмены средних специальных заведений и вузы.

Маршрут эстафеты пролегает от автостоянки в сторону парка, по кругу парка и обратно и состоит из 10 этапов разной протяжённости.
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