В Курске состоится традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета
16 сентября в 10.00 будет дан старт традиционной осенней легкоатлетической эстафете.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Маршрут эстафеты пройдет в парке «Боева дача». Первыми на старт выйдут школьники. После финиша школьных коллективов в соревнования вступают спортсмены средних специальных заведений и вузы.
Маршрут эстафеты пролегает от автостоянки в сторону парка, по кругу парка и обратно и состоит из 10 этапов разной протяжённости.