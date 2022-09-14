В Курске состоится традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета

16 сентября в 10.00 будет дан старт традиционной осенней легкоатлетической эстафете.







Это одно из самых массовых городских спортивных мероприятий, в котором принимают участие команды школ, средних специальных и высших учебных заведений Курска.Маршрут эстафеты пройдет в парке «Боева дача». Первыми на старт выйдут школьники. После финиша школьных коллективов в соревнования вступают спортсмены средних специальных заведений и вузы.Маршрут эстафеты пролегает от автостоянки в сторону парка, по кругу парка и обратно и состоит из 10 этапов разной протяжённости.