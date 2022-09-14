14 сентября стартует Марш Мира

В Курске, 14 сентября в 21.00 на мемориальном комплексе «Курская дуга» будет дан старт XXXII Маршу Мира.

Марш посвящается Году культурного наследия народов России и памяти Почетного гражданина городов Курск, Ржев и Соледар Петра Алексеевича Михина.В мероприятии примут участие 40 представителей общественных и национальных организаций региона, руководители образовательных и дошкольных учреждений Курска, студенты и журналисты.Марш пройдет по маршруту Курск — Константиново — Коломна — Тула — Тверь — Ржев — Курск. В местах остановок будут организованы миротворческие программы: возложение венков и цветов у памятных мест, презентации «Люди, символы и традиции Курского края», встречи с общественностью. Кроме того, планируется заключение договоров о сотрудничестве между учебными заведениями Курска и городов: Тулы, Твери, Ржева.