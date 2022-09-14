В школах общеобразовательные программы станут едиными
В Госдуме поддержали законопроект о введении единых общеобразовательных программ для российских школ.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
В комитете образования города Курска рассказали, что школам оставят право на собственные образовательные программы. Однако их содержание и планируемые результаты не могут быть «ниже содержания и результатов федеральных основных общеобразовательных программ».
Законопроект вводит новый порядок разработки учебников в комплекте с пособиями. Осуществлять соответствующий государственный заказ и утверждать авторский коллектив учебников будет Минпросвещения.