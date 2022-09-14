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В школах общеобразовательные программы станут едиными

В Госдуме поддержали законопроект о введении единых общеобразовательных программ для российских школ.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Министерство просвещения займется разработкой программ и утвердит их до 1 марта следующего года. Уже с 1 сентября школы должны будут приступить к их реализации.

В комитете образования города Курска рассказали, что школам оставят право на собственные образовательные программы. Однако их содержание и планируемые результаты не могут быть «ниже содержания и результатов федеральных основных общеобразовательных программ».

Законопроект вводит новый порядок разработки учебников в комплекте с пособиями. Осуществлять соответствующий государственный заказ и утверждать авторский коллектив учебников будет Минпросвещения.
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