Железнодорожный округ останется без газа

15 сентября с 9-00 до 20-00 часов будет прекращена подача газа потребителям Железнодорожного округа г. Курска.
В связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе среднего давления по улицам: ул. Новая Восточная, ул. Жуковского, ул. Ильича, ул. Восточная, ул. 2-я Восточная, ул. Цюрупы, ул. Чапаева, ул. Коммунальная, ул. Каширцева, ул. Куйбышева, ул. Станционная, ул. Ухтомского, ул. Кооперативная, ул. Герцена, ул. Краснознамённая, 1-й, 2-й Железнодорожный пер., ул. 8-е Марта, ул. 1-я, 2-я Рабочая, ул. Линейная, ул. Козлова, ул. Железнодорожная, ул. Калинина, ул, 1-я, 2-я Путейская, ул. Орджоникидзе, ул. 1-я, 2-я, 3-я Воронежская, 1-й, 2-й Воронежские пер., ул. 1-я, 2-я Щигровская, 1-й – 12-й Щигровские пер., ул. 1-я, 2-я Вишневая, ул. Союзная, ул. Республиканская, ул. Аэропортовская, ул. Усадебная, Усадебный переулок, ул. Воздушная, ул. Шубина, ул. Тенистая, Тенистый переулок, ул. 1-я, 2-я Клюквинская, ул. Сиреневая, ул. Халинская, ул. Подлесная, ул. Агрегатная, 1-я, 2-я, 3-я Агрегатная, 1-й – 7-й Агрегатные переулки, ул. Клубная, 1-й, 2-й Клубный переулок, 1-й, 2-й Клубный проезд, ул. Коллективная, 1-й, 2-й 3-й Весенний переулок, 1-й, 2-й, 3-й Весенний проезд, Молодежный переулок, СНТ «Авиатор-2», СНТ «Искра»,СНТ «Восход-1», СНТ «Восход-2», участок 106, а также потребителям Курского района: п. Подлесный, СНТ «Вымпел», СНТ «Икар», СНТ «Икар*»,СНТ «Ветеран», СНТ «Богатырь», СНТ «Ромашка-3», ВЧ «Халино», СНТ «Березка», д. Халино, ул. Рябиновая, д. Долгое (8 домов).
Пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается!