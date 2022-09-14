В Курске работают центры здоровья
В торговых комплексах «МегаГРИНН» и «Поворот» на Льговском повороте работают центры здоровья.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Курянам измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, сделают исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, спирометрию, проверят состояние кожных покровов для выявления возможных новообразований, возьмут кровь для проведения анализа. Всех пришедших осматривает врач-терапевт. Он назначит или скорректирует лечение, даст рекомендации, при необходимости направит на дополнительное обследование.
Пройти обследование можно в любой день с 12:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.