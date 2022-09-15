Курск останется без холодной воды

15 сентября значительная часть Курска останется без холодной воды.

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических в четверг с 09.00 до 17.00 часа будет прекращена подача холодной воды в:- все улицы Железнодорожного административного округа;- Сеймский административный округ: микрорайон КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул.Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшинские переулки, ул.Малиновая и переулки, Шоссейные пер.- Центральный административный округ: на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Горького, Ватутина, Мирная, К.Зеленко, Уфимцева, Можаевская, С.Саровского, ул.Тускаярная, ул.Челюскинцев, пл.Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Кр.Площадь, ул.Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Блинова, Л.Толстого, Лысая Гора, Ямскую и прилегающие к ним, К. Маркса №№ 12; 14; 31а; 33; 47; 51, ул.Никитскую, 4, 4б, 6, 8; Ахтырская, Ломакина, 1; 3; 5; ул.Кр.Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, ул.Дзержинского, ул.Пирогова, К.Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, ул.Звездная, ул. Бойцов 9 Дивизии, Мичурина, Фатежские, Запольная, Пучковка, улицы Орловские, ул.50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№12-44), пр.Дружбы (за исключением №№22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, пр.Сергеева, ул.Веспремская, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), пр.В.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, ул.Щепкина, ул.Ломоносова, Чехова, Павлуновского,Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковского, Дружининская, Малиновая, Н.Луговая, Майский бульвар (№9 и №11).