В Курске состоятся игры по баскетболу среди женских команд

С 16 по 18 сентября в спортивно-концертном комплексе Курска состоятся игры на традиционный Кубок Губернатора по баскетболу среди женских команд.

Будут соревноваться 4 команды: «Динамо», «Динамо-Фарм», МБА (Москва) и «Спарта энд К» (Видное).Турнир на Кубок Губернатора в этом году пройдет в 20-й раз. Первые игры состоялись еще в ноябре 1997 года, тогда наше «Динамо» носило название «Светлана». Сначала соревнования были не ежегодными, но с 2004-го они приобрели статус постоянного предсезонного турнира.Расписание турнира:●16 сентября15:00 МБА Москва – «Динамо-Фарм» Курск18:00 «Динамо» Курск – «Спарта&К» Видное●17 сентября14:00 «Спарта&К» Видное – МБА Москва17:00 «Динамо-Фарм» Курск – «Динамо» Курск●18 сентября14:00 «Динамо-Фарм» Курск – «Спарта&К» Видное17:00 «Динамо» Курск – МБА МоскваВход на матчи свободный.