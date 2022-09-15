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В Курске состоятся игры по баскетболу среди женских команд

С 16 по 18 сентября в спортивно-концертном комплексе Курска состоятся игры на традиционный Кубок Губернатора по баскетболу среди женских команд. 
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Будут соревноваться 4 команды: «Динамо», «Динамо-Фарм», МБА (Москва) и «Спарта энд К» (Видное).

Турнир на Кубок Губернатора в этом году пройдет в 20-й раз. Первые игры состоялись еще в ноябре 1997 года, тогда наше «Динамо» носило название «Светлана». Сначала соревнования были не ежегодными, но с 2004-го они приобрели статус постоянного предсезонного турнира.

Расписание турнира:
●16 сентября
15:00 МБА Москва – «Динамо-Фарм» Курск
18:00 «Динамо» Курск – «Спарта&К» Видное
●17 сентября
14:00 «Спарта&К» Видное – МБА Москва
17:00 «Динамо-Фарм» Курск – «Динамо» Курск
●18 сентября
14:00 «Динамо-Фарм» Курск – «Спарта&К» Видное
17:00 «Динамо» Курск – МБА Москва

Вход на матчи свободный.
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