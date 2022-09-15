В Курске начали поэтапную подачу тепла в социальные объекты
Теплоснабжающие организации начали поэтапную подачу тепла в социальные объекты.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
От социальных объектов могут быть поданы заявки на подачу тепла, не дожидаясь распоряжения глав муниципальных образований.
Сроки начала отопительного сезона утверждаются главами районов и городских округов региона. Централизованно отопление включается, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 °C на протяжении пяти суток.
По данным Росгидромета, снижение температуры до указанных значений в Курской области в ближайшее время не прогнозируется.