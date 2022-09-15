В Курске начали поэтапную подачу тепла в социальные объекты

Теплоснабжающие организации начали поэтапную подачу тепла в социальные объекты.

В Курске уже подключены областной Дом ребёнка и перинатальный центр, БСМП и детская областная больница.От социальных объектов могут быть поданы заявки на подачу тепла, не дожидаясь распоряжения глав муниципальных образований.Сроки начала отопительного сезона утверждаются главами районов и городских округов региона. Централизованно отопление включается, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 °C на протяжении пяти суток.По данным Росгидромета, снижение температуры до указанных значений в Курской области в ближайшее время не прогнозируется.