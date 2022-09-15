Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о вступлении в силу нового закона
Комитет социальной защиты населения города Курска информирует, что с 16 сентября вступает в силу закон Курской области от 5 сентября 2022 года N 67-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка».
2. Пособие на ребенка до достижения им возраста трех лет выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства семей с детьми.
3. Пособие на ребенка назначается на основании заявления, которое подается в автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» или его обособленные подразделения (филиалы) либо в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
4. Заявление с указанием сведений о составе семьи и доходах каждого члена семьи, необходимых для назначения пособия на ребенка, предоставляется получателем пособия на ребенка ежегодно в период с 1 января по 30 июня.
Право на получение назначенного до вступления в силу указанного закона пособия на ребенка сохраняется за гражданами до окончания периода, на который оно было назначено, и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу указанного закона.