Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о вступлении в силу нового закона

Комитет социальной защиты населения города Курска информирует, что с 16 сентября вступает в силу закон Курской области от 5 сентября 2022 года N 67-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка».





1. Право на получение пособия на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Курской области. Пособие на ребенка не выплачивается опекунам, получающим в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой.2. Пособие на ребенка до достижения им возраста трех лет выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства семей с детьми.3. Пособие на ребенка назначается на основании заявления, которое подается в автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» или его обособленные подразделения (филиалы) либо в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.4. Заявление с указанием сведений о составе семьи и доходах каждого члена семьи, необходимых для назначения пособия на ребенка, предоставляется получателем пособия на ребенка ежегодно в период с 1 января по 30 июня.Право на получение назначенного до вступления в силу указанного закона пособия на ребенка сохраняется за гражданами до окончания периода, на который оно было назначено, и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу указанного закона.