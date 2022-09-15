На улице Дзержинского ремонтируют надземный переход
В Курске приступили к ремонту надземного перехода на улице Дзержинского.
Планируется заменить покрытия из поликарбоната, провести облицовку и покраску объекта, установить пандус для маломобильных граждан и вентилятор внутри перехода. Также здесь появятся новые современные светильники, пожарная сигнализация.
На данный момент ведется демонтаж имеющихся рекламных конструкций.
Как сообщают в комитете, все работы планируют завершить до конца октября.