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Лента новостей / В регионе

На улице Дзержинского ремонтируют надземный переход

В Курске приступили к ремонту надземного перехода на улице Дзержинского. 

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В комитете дорожного хозяйства рассказали, что с ООО «Эксперт Контроль Качества» заключен муниципальный контракт на ремонт перехода. Стоимость всех работ — более 23 млн. руб. 

Планируется заменить покрытия из поликарбоната, провести облицовку и покраску объекта, установить пандус для маломобильных граждан и вентилятор внутри перехода. Также здесь появятся новые современные светильники, пожарная сигнализация. 

На данный момент ведется демонтаж имеющихся рекламных конструкций. 

Как сообщают в комитете, все работы планируют завершить до конца октября.

 
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