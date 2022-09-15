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В Курске пройдут осенние «Чистые игры»

Более 250 человек выйдут на осенние «Чистые игры» в Курске.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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С 17 по 25 сентября по всей России пройдут ежегодные экологические соревнования в рамках всероссийского осеннего Кубка Чистоты, которые объединят жителей в борьбе с мусором.

17 сентября игры состоятся в Курске. Участники турнира посоревнуются в сборе и сортировке мусора на скорость, а три команды станут победителями и будут награждены памятными призами. После мероприятия организаторы проведут пикник и конкурс на самую интересную находку — артефакт.

Лучшие коллективы поборются за всероссийский Кубок Чистоты и могут стать абсолютным победителем турнира.

Принять участие в осеннем Кубке Чистоты России и убраться в родном городе может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте https://cleangames.org/game/osen2022 и прийти в назначенное время в указанное место. 

Напомним, что «Чистые игры» — командные соревнования, в которых участвуют от 30 до 1500 человек. Участники собирают за час от 0,5 до 20 тонн мусора. Мероприятия проходят в формате фестиваля — с ведущим, музыкой, пикником. С 2014 года прошло более 1272 таких игр в 24 странах мира.
 
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