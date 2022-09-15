  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске начата работа по модернизации электротранспорта

Соглашение подписано в июле между администрацией Курской области и ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ: КУРСК».

Читайте также

 О реализации проекта стороны говорили на совещании под председательством губернатора Романа Старовойта.

«Проект по модернизации трамвайного движения в областном центре переходит в активную фазу», – сказал глава региона, – «Мы являемся «пилотом» для России в такой концессии, проект находится на особом контроле в Правительстве РФ. Наш опыт будет масштабироваться на другие регионы».

Проект предусматривает реконструкцию 42,6 км трамвайного пути и тяговых подстанций, модернизацию депо и запуск новых односекционных трамваев.

На данный момент завершается разработка проекта планировки территории, уточняются все подземные и надземные коммуникации. Параллельно ведется анализ действующей инфраструктуры. До конца года планируется начать проектирование трамвайной сети и ремонт въездной группы депо и диспетчерской. В декабре ожидается поставка первого нового трамвая.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдут осенние «Чистые игры»

На улице Дзержинского ремонтируют надземный переход

Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о вступлении в силу нового закона

В Курске начали поэтапную подачу тепла в социальные объекты

В Курске состоятся игры по баскетболу среди женских команд

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске