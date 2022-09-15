В Курске начата работа по модернизации электротранспорта

Соглашение подписано в июле между администрацией Курской области и ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ: КУРСК».

О реализации проекта стороны говорили на совещании под председательством губернатора Романа Старовойта.«Проект по модернизации трамвайного движения в областном центре переходит в активную фазу», – сказал глава региона, – «Мы являемся «пилотом» для России в такой концессии, проект находится на особом контроле в Правительстве РФ. Наш опыт будет масштабироваться на другие регионы».Проект предусматривает реконструкцию 42,6 км трамвайного пути и тяговых подстанций, модернизацию депо и запуск новых односекционных трамваев.На данный момент завершается разработка проекта планировки территории, уточняются все подземные и надземные коммуникации. Параллельно ведется анализ действующей инфраструктуры. До конца года планируется начать проектирование трамвайной сети и ремонт въездной группы депо и диспетчерской. В декабре ожидается поставка первого нового трамвая.