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Федеральные льготники должны определиться с формой получения социальных услуг

До 1 октября федеральные льготники должны определиться, в какой форме — натуральной или денежной — они хотят получать набор социальных услуг.

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Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление. Сделать это можно как лично, придя в клиентскую службу ПФР или МФЦ, так и в электронном виде — на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Для оформления электронного заявления об отказе от набора социальных услуг (НСУ) необходимо сделать несколько простых шагов:

— войти в личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль от портала госуслуг;
— выбрать в разделе «Социальные выплаты» вкладку «Подать заявление об отказе от НСУ»;
— выбрать территориальный орган ПФР, нажать кнопку «Сохранить», указать способ подачи заявления: лично или через представителя;
— проверить данные заявителя: ФИО, пол, СНИЛС, дату и место рождения, гражданство, место жительства, паспортные, а также контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона);
— отметить в разделе «Виды НСУ» социальную услугу, от получения которой оформляется отказ;
— ознакомиться с информацией в разделе «Подтверждение данных»;
— нажать кнопку «Сформировать заявление».

После оформления электронного заявления в личный кабинет поступит уведомление о том, что заявление принято. В разделе «История обращений» можно будет отследить этапы работы.

Поданное заявление будет действовать с 1 января 2023 года.
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