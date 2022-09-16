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Лента новостей / В регионе

Последствия воскресного урагана

После урагана без электричества остаются 87 населённых пунктов Курской области, в них проживает больше 5 тыс. человек.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Также шквалистый ветер повалил деревья, больше всего пострадали Курск и Льгов. Оперативная группа спасателей МЧС, аварийно-спасательные службы комитета региональной безопасности, спасатели ГО и ЧС города Курска, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития, в котором находились студенты. В управлении МВД по Курской области рассказали, что один из студентов погиб. Подробности гибели уточняются.

Еще одной жертвой непогоды стал мужчина лет 50-60, его обнаружили под упавшим деревом.
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