Последствия воскресного урагана

После урагана без электричества остаются 87 населённых пунктов Курской области, в них проживает больше 5 тыс. человек.

Также шквалистый ветер повалил деревья, больше всего пострадали Курск и Льгов. Оперативная группа спасателей МЧС, аварийно-спасательные службы комитета региональной безопасности, спасатели ГО и ЧС города Курска, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии.К сожалению, не обошлось без жертв. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития, в котором находились студенты. В управлении МВД по Курской области рассказали, что один из студентов погиб. Подробности гибели уточняются.Еще одной жертвой непогоды стал мужчина лет 50-60, его обнаружили под упавшим деревом.