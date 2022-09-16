Последствия воскресного урагана
После урагана без электричества остаются 87 населённых пунктов Курской области, в них проживает больше 5 тыс. человек.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
К сожалению, не обошлось без жертв. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития, в котором находились студенты. В управлении МВД по Курской области рассказали, что один из студентов погиб. Подробности гибели уточняются.
Еще одной жертвой непогоды стал мужчина лет 50-60, его обнаружили под упавшим деревом.