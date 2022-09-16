Семьи могут воспользоваться средствами материнского капитала

Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о том, что сразу после рождения или усыновления ребенка и получения сертификата до исполнения ребенку трех лет семья может направить средства материнского капитала на следующие цели:

1. На первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку или погашение основного долга, или процентов, если у семьи уже есть жилищный кредит или она планирует его взять;2. На получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка, назначается при среднедушевом доходе семьи до двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения;3. На дошкольное образование детей, включая частные дошкольные организации, в том числе старших детей в семье, посещающих детские сады.Так, средствами капитала можно оплатить занятия в кружках, спортивных секциях и т. д. при условии, что дошкольное образовательное учреждение находится на территории Российской Федерации и имеет лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг.4. На компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного перечня для социальной адаптации ребенка-инвалида. Это могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, подъемные устройства, столы, компьютеры спортивное оборудование и другие средства развития. При этом товар или услуга, которые семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должны быть включены в ИПРА.