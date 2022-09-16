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Истекает срок подачи заявления на пособие на детей

Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о том, что через 11 дней истекает срок, в течение которого можно подать заявление на пособие на детей от 8 до 17 лет.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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В случае его одобрения получить выплату за весь прошедший период, начиная с 1 апреля 2022 года.

Если вам обоснованно отказали в назначении выплат на детей, то еще можно исправить ситуацию и до 30 сентября текущего года (включительно) вновь подать заявление. По некоторым отказам уже истек срок подачи, повторно это можно будет сделать теперь после 1 октября. Необходимо учесть, что данная выплата будет назначена только с месяца обращения. Исключением является назначение выплат на детей с месяца исполнения им 8 лет, которым на дату подачи заявления не исполнилось 8 лет 6 месяцев.
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