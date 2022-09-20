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Первая в этом году осенняя ярмарка пройдет 24 сентября

Ярмарка пройдет на шести привычных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и ул. Менделеева перед кинотеатром «Родина».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Куряне смогут приобрести плодоовощную продукцию, мясо, зерно и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников. Ярмарка будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Продукция животного происхождения проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Владелец должен быть зарегистрирован в системе «Меркурий» — таким образом, будет обеспечена безопасность продукции.
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