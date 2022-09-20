Первая в этом году осенняя ярмарка пройдет 24 сентября
Ярмарка пройдет на шести привычных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и ул. Менделеева перед кинотеатром «Родина».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Продукция животного происхождения проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Владелец должен быть зарегистрирован в системе «Меркурий» — таким образом, будет обеспечена безопасность продукции.