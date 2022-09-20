Первая в этом году осенняя ярмарка пройдет 24 сентября

Ярмарка пройдет на шести привычных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и ул. Менделеева перед кинотеатром «Родина».

Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска