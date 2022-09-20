В Курской области утверждена новая структура органов исполнительной власти

В нее войдут 17 министерств, большинство из которых будут являться правопреемниками соответствующих областных комитетов.

Планируется и перераспределение полномочий. Так комитет молодежной политики и департамент внутренней политики образуют Министерство внутренней и молодежной политики. К тому же будет создано Министерство туризма. Ранее реализация государственной политики в сфере туризма являлась одним из направлений работы комитета по культуре Курской области. Полномочия комитета финансово-бюджетного контроля, который будет упразднен, перейдут к Министерству финансов и бюджетного контроля.В новую структуру вошли 6 заместителей губернатора и 4 заместителя Председателя Правительства. Председатель Правительства сохранит за собой должность первого заместителя губернатора Курской области. Часть комитетов, инспекций и управлений продолжит работу без изменений в структуре и полномочиях. В их число войдут, например, комитет региональной безопасности, Государственная жилищная инспекция, комитет по тарифам и ценам, архивное управление, Государственная инспекция строительного надзора.