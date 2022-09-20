Курян приглашают на осенний киноквартирник

Состоится киноквартирник 21 сентября.

Гости смогут посмотреть молодежную комедию «Баламут» (1979), созданную режиссером легендарной картины «Офицеры» Владимиром Роговым по сценарию Сергея Бодрова-старшего.Авторам картины удалось удачно совместить в фильме легкий юмор и некоторую эксцентрику с достаточно острыми социальными темами, достоверно отразить советское общество конца 70-х.В главных ролях известные актеры: Вадим Андреев («Карнавал», «Отцы и деды»), Николай Денисов («Визит к Минотавру», «Последнее лето детства»), Евгения Симонова («В бой идут одни “старики”», «Афоня») и Евгений Карельских («Вечный зов», «Через тернии к звездам»). Фильм собрал в прокате более 39 миллионов зрителей, а дебютанта Андреева включили в десятку лучших актеров 1979 года.Начало мероприятия в 19:00, по адресу Зеленая, 32.