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В Курске утвердили правила нанесения граффити на нежилые здания

В Курске впервые утвердили постановление, в котором закреплены правила нанесения граффити на нежилых зданиях, строениях, сооружениях и многоквартирных домах.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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В соответствии  с постановлением рисовать граффити можно только на темы исторических событий, науки, спорта, искусства. Также допускаются изображения, популяризирующие выдающихся личностей.

В граффити не должно быть призывов к насилию и жестокости, порнографии, бранных слов, оскорблений «в отношении пола, расы, национальности, профессии», изображений табака, взрывчатки и наркотиков.

Художник перед началом работы должен согласовать дизайн-проект с комитетом архитектуры и градостроительства Курска. Рассмотрение заявления займет не более 30 рабочих дней. После чего не позднее двух рабочих дней решение о согласовании дизайн-проекта направляется в городской комитет ЖКХ

Граффити разрешено наносить на 5 лет. После капремонта их не восстанавливают.
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