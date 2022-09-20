В Курске утвердили правила нанесения граффити на нежилые здания

В Курске впервые утвердили постановление, в котором закреплены правила нанесения граффити на нежилых зданиях, строениях, сооружениях и многоквартирных домах.

В соответствии с постановлением рисовать граффити можно только на темы исторических событий, науки, спорта, искусства. Также допускаются изображения, популяризирующие выдающихся личностей.В граффити не должно быть призывов к насилию и жестокости, порнографии, бранных слов, оскорблений «в отношении пола, расы, национальности, профессии», изображений табака, взрывчатки и наркотиков.Художник перед началом работы должен согласовать дизайн-проект с комитетом архитектуры и градостроительства Курска. Рассмотрение заявления займет не более 30 рабочих дней. После чего не позднее двух рабочих дней решение о согласовании дизайн-проекта направляется в городской комитет ЖКХГраффити разрешено наносить на 5 лет. После капремонта их не восстанавливают.