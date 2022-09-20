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В Первомайском парке демонтировали колесо обозрения

Собственник аттракционов демонтировали колесо обозрения.

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Как рассказали в городском комитете по управлению имуществом, аттракцион является частной собственностью. Размещен он на участке, который входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения.

После окончания действия договора аренды, собственник аттракциона с заявлением о заключении нового в установленном порядке в комитет по управлению имуществом не обращался.

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства отмечают, что на территории парка Боева дача разрабатывается, который предусматривает размещение зоны с современными аттракционами.
А Первомайский парк будет иметь иные досуговые локации для курян, в том числе детские.
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