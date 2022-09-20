В Первомайском парке демонтировали колесо обозрения

Собственник аттракционов демонтировали колесо обозрения.

Как рассказали в городском комитете по управлению имуществом, аттракцион является частной собственностью. Размещен он на участке, который входит в особо охраняемую природную территорию регионального значения.После окончания действия договора аренды, собственник аттракциона с заявлением о заключении нового в установленном порядке в комитет по управлению имуществом не обращался.Специалисты комитета архитектуры и градостроительства отмечают, что на территории парка Боева дача разрабатывается, который предусматривает размещение зоны с современными аттракционами.А Первомайский парк будет иметь иные досуговые локации для курян, в том числе детские.