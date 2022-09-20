В Первомайском парке демонтировали колесо обозрения
Собственник аттракционов демонтировали колесо обозрения.
После окончания действия договора аренды, собственник аттракциона с заявлением о заключении нового в установленном порядке в комитет по управлению имуществом не обращался.
Специалисты комитета архитектуры и градостроительства отмечают, что на территории парка Боева дача разрабатывается, который предусматривает размещение зоны с современными аттракционами.
А Первомайский парк будет иметь иные досуговые локации для курян, в том числе детские.